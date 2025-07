Torrecuso. Alla ‘Dormiente’ tornano gli ‘AperiVigna’, un connubio tra natura, vino e convivialità

Con queste alte temperature è giunto il momento di rilassarsi all’aperto e cosa c’è di meglio che farlo con un bel bicchiere di vino in mano, immersi nelle splendide vigne torrecusane, e magari accomodandosi tra i filari di quelle viti da cui nasce proprio il vino che si sta degustando… A Torrecuso ecco ‘AperiVigna’ nei meravigliosi vigneti dell’azienda agricola ‘La Dormiente’.

Dunque nuovo appuntamento a Torrecuso con il vino da protagonista: venerdì 18 e sabato 19 luglio l’azienda agricola ‘La Dormiente’ animerà le freschissime serate di questa estate 2025. A partire dalle ore 20.30 ‘La Dormiente’ accoglierà gli appassionati e tutti coloro che desiderano trascorrere queste piacevoli serate all’insegna del buon vino, del buon cibo e della musica live.

Per queste serate taglieri di prodotti tipici, cavatelli e tanto altro accompagnati dall’ottimo vino delle colline torrecusane. Un “aperitivo in vigna” evoca un’esperienza emozionante e suggestiva, un connubio tra natura, vino e convivialità. È un’occasione per immergersi nell’atmosfera rilassante dei vigneti, gustando prodotti locali in abbinamento a vini eccezionali. In sintesi, un aperitivo in vigna non è solo un semplice aperitivo, ma un’esperienza completa che lascia un’impronta positiva, un ricordo da custodire e condividere, un momento per staccare dalla routine e immergersi in un’atmosfera magica.

Pertanto sua Maestà il vino, musica live, prodotti del territorio e tante altre sorprese sono gli ingredienti delle due serate in contrada Pezze II di Torrecuso. Per partecipare ad ‘AperiVigna’ è gradita la prenotazione al 335.6037823.