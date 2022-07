E’ stata siglata dal Comune di Tufino in persona del sindaco Michele Arvonio una convenzione con l’Associazione Nazionale delle Guardie ecozoofile per le attività di tutela e salvaguardia ambientale. Lo scopo è quello di riuscire a reprimere, in questo periodo dell’anno in particolare la problematica dei roghi agricoli, che nonostante le tante ordinanze non vengono rispettate. Inquinatori ambientali che agiscono in particolare nelle ore notturne per impedire l’individuazione dei roghi.