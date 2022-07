NAPOLI. San Carlo all’Arena: rinvenute armi e droga.

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Bagnoli hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Cupa Capano dove, all’interno di un appartamento disabitato, hanno rinvenuto una pistola Beretta con matricola abrasa cal.7,65, una pistola replica marca “Bruni” cal.9 e 51 panetti di hashish del peso di circa 4,3 kg.

Successivamente, nella medesima via, gli operatori hanno controllato un uomo a bordo di un’auto e, all’interno della stessa, hanno rinvenuto una pistola revolver cal.38 con 5 cartucce.

G.C., 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto e detenzione di arma da fuoco e relativo munizionamento.