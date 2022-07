Grazie all’impegno del primo cittadino di Baiano Enrico Montanaro e ala collaborazione della Comunità Montana Partenio con il consigliere Franco Masi delegato, la strada rurale denominata “Arciano -Arcorienzo” è tornata percorribile dopo le piogge passate che ne avevano causato l’impercorribilità in alcuni tratti. Un intervento importante in vista della stagione agricola dove molti agricoltori percorrono il tratto in questione par accedere ai loro fondi.