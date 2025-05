Truffe agli anziani in Irpinia: 24enne di Barra arrestato, si faceva passare per maresciallo

AVELLINO / MONTELLA – Ancora un colpo alla rete delle truffe ai danni di persone anziane. I Carabinieri della Compagnia di Montella, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 24enne residente nel quartiere Barra di Napoli, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata.

Il provvedimento è stato eseguito presso la Casa Circondariale di Salerno, dove il giovane si trovava già detenuto dopo essere stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. In quell’occasione era riuscito a raggirare un’anziana, facendosi consegnare 24.000 euro in contanti, simulando una situazione di emergenza giudiziaria a carico di un parente della vittima.

Un copione ben studiato

Le indagini, coordinate dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Montella, con il supporto delle Stazioni di Bagnoli Irpino e Sant’Andrea di Conza, hanno permesso di attribuire al giovane altri due episodi analoghi. A Sant’Andrea di Conza, la vittima è stata indotta a consegnare 1.000 euro; a Bagnoli Irpino, un’altra anziana ha ceduto 20.000 euro, ingannata con lo stesso modus operandi.

Il meccanismo truffaldino era ben congegnato: una telefonata da parte di un complice, che si spacciava per appartenente alle Forze dell’Ordine, induceva la vittima a credere che un proprio familiare fosse stato arrestato per un incidente stradale. Per “evitare conseguenze legali”, la vittima veniva convinta a consegnare denaro contante a un falso “maresciallo” che si presentava a domicilio.

Indagini serrate

L’attività investigativa si è basata su immagini di videosorveglianza, riconoscimenti fotografici e testimonianze raccolte, che hanno permesso di identificare con chiarezza il presunto autore e raccogliere gravi indizi di colpevolezza.

L’arresto rientra nel più ampio piano di contrasto alle truffe agli anziani attivato dalla Procura di Avellino, in risposta all’allarmante diffusione di questo fenomeno che colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione, sempre più spesso vittime di vere e proprie strategie criminali organizzate.

L’azione delle forze dell’ordine e della magistratura prosegue con determinazione per interrompere queste catene di inganno e proteggere i cittadini, in particolare gli anziani, da chi sfrutta la fiducia e la paura per arricchirsi illecitamente.