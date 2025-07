Tragico incidente a Piazzolla di Nola: perde la vita un 26enne padre di famiglia

Piazzolla di Nola (NA) – Un drammatico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale che collega Nola a Palma Campania, all’altezza di contrada Cappella Spirito, nei pressi del noto Ciccio’s Bar, nel territorio di Piazzolla di Nola.

A perdere la vita un giovane di 26 anni, originario della zona, rimasto coinvolto in un violento impatto frontale tra il suo scooter e una Fiat Panda, guidata da una donna. L’uomo stava procedendo in direzione Nola quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con l’auto proveniente in senso opposto.

A seguito dell’urto, il ragazzo è stato sbalzato a oltre 20 metri di distanza, riportando traumi gravissimi. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. La conducente della Panda, invece, è stata trasportata in ospedale in codice verde, con ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Nola, guidati dal Capitano Piga, con i militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Piazzolla, per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma del giovane è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità: il 26enne era sposato e padre di un bambino piccolo. Un destino crudele che spezza una giovane vita e lascia una famiglia nel dolore più profondo.