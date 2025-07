Tragedia sul raccordo autostradale, ultraleggero tenta atterraggio di fortuna ma precipita, due vittime.

Un drammatico incidente aereo è avvenuto oggi nei cieli della provincia di Brescia. Un velivolo ultraleggero è precipitato nel territorio di Azzano Mella, nei pressi del raccordo autostradale Corda Molle, causando la morte delle due persone a bordo, ancora non identificate.

Il piccolo aereo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato improvvisamente, impattando contro due veicoli in transito lungo il tratto di strada che collega l’autostrada A4 alla A21, nei pressi dell’uscita per Azzano Mella. Fortunatamente, nessuno degli automobilisti è rimasto ferito, ma diversi veicoli risultano danneggiati.

Subito dopo l’impatto, l’ultraleggero ha preso fuoco, rendendo vano ogni tentativo di soccorso per gli occupanti del mezzo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, il 118, e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a circoscrivere l’area e a chiudere temporaneamente il raccordo in direzione Concesio per consentire le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e rilievi tecnici.

Sono ora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire alla provenienza del velivolo, di cui non è ancora chiara la rotta né il punto esatto di decollo.

Le indagini sono coordinate dall’autorità giudiziaria e dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), che procederà con l’analisi dei resti per comprendere se si sia trattato di un guasto tecnico, un errore umano o altre circostanze.

La notizia ha destato grande impressione tra gli automobilisti presenti al momento dell’impatto, molti dei quali hanno raccontato di aver visto una scia di fumo e poi un’esplosione improvvisa, seguita dal caos sulla carreggiata.