SAN TAMMARO. Sradicata una panchina, D’Angelo e Scala: “Un gesto che va punito” 

Questa notte a San Tammaro giovani vandali hanno divelto una panchina all’interno dell’area verde di parco Nuovo Villaggio in via Carditello. Sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere per le azioni del caso.

“Sono profondamente amareggiato per quanto accaduto stanotte. Hanno compiuto un gesto inqualificabile. Si tratta di un atto di inciviltà che non solo danneggia il patrimonio comune, ma offende il senso di comunità e rispetto che cerchiamo di costruire e al contempo preservare ogni giorno insieme ai cittadini. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sono al vaglio delle forze dell’ordine con l’obiettivo di identificare i responsabili affinché vengano presi i provvedimenti del caso. Quanto accaduto non può essere tollerato e va condannato”. Sono queste le parole del primo cittadino Vincenzo D’Angelo dopo essere venuto a conoscenza dell’accaduto e aver visto i fatti attraverso le immagini delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza attivo sul territorio.

Già in passato alcuni incivili danneggiarono un’altra zona del territorio, la villetta comunale, e anche allora arrivò immediata la condanna del gesto e furono presi i provvedimenti del caso.

Anche l’assessore alla Polizia Municipale Errico Scala interviene sull’argomento: “Non si può distruggere ciò che appartiene a tutti senza conseguenze. Abbiamo investito molto in un sistema di sorveglianza capillare, proprio per tutelare gli spazi pubblici e garantire sicurezza. Saranno adottati i dovuti provvedimenti. Un’amministrazione può fare tanto. Può installare telecamere, sistemare le aree verdi, mettere panchine, ma non può sostituirsi al senso civico. Il rispetto per il territorio dipende da ciascuno di noi”.