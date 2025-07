Tragedia sul lavoro a Torre Le Nocelle: muore operaio 41enne in un cantiere

Torre Le Nocelle (AV) – Un drammatico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile del comune irpino: un operaio di 41 anni ha perso la vita dopo una caduta, durante il turno di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe scivolato e avrebbe battuto violentemente la testa su alcune pietre, perdendo subito conoscenza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, ma per il 41enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto prima dell’arrivo in ospedale.

Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Al momento, gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un malore improvviso, che potrebbe aver causato la caduta. Non si esclude, però, neppure l’eventualità di un incidente legato a una manovra accidentale sul luogo di lavoro.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno proceduto al sequestro dell’area del cantiere per consentire i rilievi tecnici e gli accertamenti del caso. È stato allertato anche il personale dello SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

La salma dell’operaio, originario della zona, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori approfondimenti medico-legali.