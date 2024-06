Tragedia nei Campi dell’Irpinia. Operaio di 63 anni trovato senza vita mentre raccoglie ciliegie

L’uomo, sposato e padre di due figlie, residente nel comune caudino, è stato scoperto dai suoi compagni di lavoro. Immediatamente, è stato trasportato in auto presso la sede della centrale operativa del 118 di Cervinara, senza che fosse allertato il servizio di emergenza sanitaria.

Il Pubblico Ministero della Procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma, che è stata trasferita all’ospedale del capoluogo per eseguire accertamenti medico-legali. Gli investigatori del commissariato di Cervinara stanno indagando sulle cause del decesso, cercando di far luce su questo tragico evento.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, una caduta fatale dall’albero durante la raccolta delle ciliegie o un improvviso malore che non ha lasciato scampo all’operaio. Le circostanze esatte del decesso sono ancora in fase di accertamento, e gli agenti stanno anche approfondendo le modalità dei soccorsi, per comprendere perché non sia stato allertato il 118 e l’uomo sia stato trasportato in auto dai compagni di lavoro.

La notizia ha lasciato sgomenti i residenti di Cervinara, che conoscevano l’operaio come una persona laboriosa e dedita alla sua famiglia. La comunità si è stretta attorno ai familiari della vittima, esprimendo il proprio cordoglio e solidarietà in questo momento di grande dolore.

Ulteriori dettagli emergeranno dalle indagini e dagli esami medico-legali, che potranno fornire una risposta definitiva sulle cause di questa tragica morte. Nel frattempo, la Procura e le forze dell’ordine continuano il loro lavoro per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, garantendo che venga fatta piena luce su quanto accaduto.