Tragedia, muore un ragazzo di 14 anni prima di iniziare l’allenamento di calcio

Una tragedia ha scosso la città di Napoli nella serata di ieri, quando un ragazzo di soli 14 anni, Diego De Vivo, ha perso la vita prima di iniziare l’allenamento di calcio. Il giovane, che frequentava una scuola calcio, si è sentito male e, nonostante i soccorsi tempestivi, non ce l’ha fatta.

Secondo le prime informazioni fornite dai carabinieri, l’incidente è avvenuto nella zona di Selva Cafaro, una strada comunale nel quartiere di Napoli Stella. I militari, appartenenti al nucleo operativo e alla stazione di Napoli Stella, sono giunti sul luogo dell’incidente poco dopo che il ragazzo si è accasciato, ma purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della comunità sportiva e non solo, lasciando tutti increduli e sgomenti per la tragica fine del giovane. Le cause del decesso sono ancora oggetto di indagine, ma fonti ufficiali parlano di un malore improvviso che ha colpito Diego proprio prima di iniziare l’allenamento, senza che fosse preceduto da segnali evidenti di malessere.