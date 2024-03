Tragedia in Ungheria: quattro spettatori morti in un incidente di gara di rally. Video

Domenica un’auto da rally è uscita fuori strada e si è schiantata contro un gruppo di spettatori in Ungheria, uccidendo quattro persone e ferendone almeno otto, ha detto la polizia. Gli incidenti che si verificano nelle gare di rally sono particolarmente pericolosi, soprattutto quando gli spettatori si trovano a livello della strada e in curva, anziché in quota. Nel nostro caso gli spettatori erano in linea retta, quindi erano stati abilmente posizionati dalla loro parte, in un punto a basso rischio. L’incidente è avvenuto durante una corsa tra le città di Lampatlan e Bayot vicino al fiume Danubio, nel nord-ovest dell’Ungheria, ha detto in un comunicato la polizia della contea di Komarem-Esztergom. Sul posto sono accorsi otto ambulanze e quattro elicotteri, secondo il servizio nazionale di ambulanze ungherese. Due persone, tra cui un bambino, sono rimaste gravemente ferite, mentre altre sei, tra cui un bambino, sono state portate in ospedale con ferite lievi. I video sui social media, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno mostrato un’auto che perdeva aderenza su una strada asfaltata prima di scivolare tra gli spettatori che si erano radunati per assistere alla gara. La polizia in un comunicato ha affermato che “l’auto da corsa che ha partecipato al rally Esztergom-Nyerges è uscita fuori strada e si è ritrovata tra gli spettatori, ma non sono ancora note le ragioni della sua deviazione”.