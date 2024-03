Capodichino: sorpreso con mazze da baseball e droga. Arrestato un 43enne dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Taddeo da Sessa, hanno notato un uomo a bordo di una vettura; lo stesso, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il predetto ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in Traversa II Fosso del Lupo, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 2 mazze da baseball e 230 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto 9 involucri di hashish del peso di circa 19 grammi.

Per tali motivi, l’indagato, un 43enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.