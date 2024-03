Tragedia a San Giuseppe Vesuviano: Ritrovato il corpo senza vita di Aniello Ambrosio

Una triste scoperta ha sconvolto la comunità di San Giuseppe Vesuviano oggi, quando il corpo senza vita di Aniello Ambrosio, pensionato di 71 anni scomparso dallo scorso 20 febbraio, è stato ritrovato nel pomeriggio.

Il cadavere è stato scoperto in un pozzo non lontano dal luogo del suo ultimo avvistamento, attirando l’attenzione delle autorità locali e dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno lavorato al fianco dei vigili del fuoco per recuperare la salma, che ora è stata consegnata al magistrato di turno presso la Procura di Nola per l’autopsia.

Le circostanze della scomparsa di Ambrosio sono avvolte nel mistero. Le sue tracce si erano perse tre settimane fa, dopo che aveva chiesto un passaggio a una donna che lo aveva accompagnato in auto non lontano dal luogo del ritrovamento. Da allora, non c’erano state notizie del pensionato, fino a oggi, quando è stata segnalata la presenza di un cadavere in un pozzo.

La notizia della tragica fine di Aniello Ambrosio ha scosso la sua famiglia e la comunità locale. Alcuni suoi familiari si sono recati sul posto e hanno riconosciuto gli abiti indossati dal 71enne, confermando così la sua identità.

In questo momento di dolore e sconcerto, la comunità di San Giuseppe Vesuviano si stringe attorno alla famiglia di Aniello Ambrosio, offrendo il proprio sostegno e le proprie condoglianze.