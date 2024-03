Tragedia a Monteverde: Incidente Mortale per un Ottantatreenne alla Guida di un Trattore

Nel pomeriggio di oggi, 23 marzo, un tragico incidente ha scosso la tranquillità del comune di Monteverde, precisamente in contrada Ferro Tettoloni. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta prontamente sul luogo dell’evento, ma purtroppo l’uomo alla guida del trattore, un ottantatreenne del posto, non ha potuto essere salvato.

L’incidente, avvenuto intorno alle 14:20, ha visto coinvolto il trattore condotto dall’uomo anziano. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, che sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, non c’è stato nulla da fare per l’uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota.

Il personale medico del 118, intervenuto sul posto, ha purtroppo potuto solo constatare il decesso dell’uomo coinvolto nell’incidente. Contestualmente, i Carabinieri della Stazione di Aquilonia si sono recati sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini necessarie per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Questo tragico episodio ha gettato nel dolore l’intera comunità di Monteverde e ha evidenziato, ancora una volta, l’importanza di prestare la massima attenzione e cautela durante la guida, specialmente per gli anziani alla guida di mezzi agricoli o pesanti. La sicurezza stradale resta un obiettivo prioritario, e ogni incidente, soprattutto quando si traduce in perdite umane, richiama all’importanza di adottare comportamenti responsabili e prudenti su strada.