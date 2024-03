Centenaria a Mugnano del Cardinale: Felicia Bianco festeggia 100 anni di vita. Video e Foto

Una giornata di festa e di gioia si è vissuta oggi a Mugnano del Cardinale, dove la signora Felicia Bianco ha celebrato il suo centesimo compleanno. Una vita ricca di esperienze e di sacrifici, segnata dalla dedizione alla famiglia e al lavoro nei campi e nei boschi, che ha meritato di essere festeggiata con affetto e riconoscenza da tutta la comunità.

Felicia Bianco, conosciuta da tutti per la sua dolcezza e la sua forza d’animo, ha trascorso gran parte della sua vita dedicandosi alla cura dei figli e al lavoro nei campi insieme alla sorella del marito, rimasta al suo fianco dopo la prematura scomparsa del coniuge a soli 40 anni. Il loro legame è stato un esempio di solidarietà e di collaborazione, una partnership che ha resistito alle difficoltà e alle avversità della vita.

Il lavoro nei campi e nei boschi è stato per Felicia una fonte di sostentamento e di orgoglio: insieme alla cognata, non sposata, ha prodotto e venduto fascine per i forni della provincia di Napoli, contribuendo così al benessere della comunità e alla prosperità della propria famiglia. Il loro impegno quotidiano, condotto con passione e determinazione, è stato un esempio di laboriosità e di amore per la propria terra.

Oggi, circondata dall’affetto dei suoi figli, nipoti e pronipoti, Felicia Bianco ha ricevuto gli omaggi della comunità mugnanese. Il parroco don Giuseppe Autorino le ha donato un rosario di Santa Filomena, simbolo di fede e di protezione, mentre il sindaco Alessandro Napolitano le ha consegnato un mazzo di rose rosse e un piatto con gli auguri della comunità, testimoniando così l’affetto e la stima di tutti i concittadini.

In questa giornata speciale, Mugnano del Cardinale si è unita per festeggiare una donna straordinaria, che con la sua semplicità e la sua generosità ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Auguri di cuore a Felicia Bianco per i suoi primi 100 anni, con la speranza che possa continuare a illuminare le nostre vite con il suo sorriso e il suo esempio.