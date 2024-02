Tragedia a Monteforte: La salma di Isidoro Lorenzo consegnata ai familiari, domani i funerali.

La comunità di Contrada è sconvolta dalla tragica morte di Isidoro Lorenzo, il giovane magazziniere morto a Monteforte Irpino durante il lavoro, la salma è stata consegnata oggi ai familiari in vista del rito funebre che si terrà domani alle ore 15:30 nella chiesa di San Giovanni Battista, nel comune irpino.

La morte di Isidoro ha gettato l’intera comunità nel dolore e nella costernazione. Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe da attribuire allo sfondamento delle ossa craniche, un evento drammatico che ha scioccato amici, parenti e colleghi.

La procura ha incaricato un medico legale di condurre un’indagine dettagliata sulla dinamica dell’incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Isidoro. Tuttavia, la relazione completa del medico legale non sarà disponibile prima di 90 giorni, lasciando la comunità in attesa di risposte definitive sulla tragica vicenda.

Attualmente, ci sono già due indagati legati alla morte di Isidoro Di Lorenzo. Gli inquirenti stanno conducendo accertamenti irripetibili per comprendere se vi siano responsabilità specifiche nell’accaduto. I militari dell’arma della stazione locale e quelli del Nucleo Investigativo Locale (NIL) stanno collaborando per esaminare attentamente l’area in cui si è verificato l’incidente, cercando eventuali profili di responsabilità che possano emergere dall’approfondita analisi degli accadimenti.

La comunità di Contrada si stringe attorno alla famiglia di Isidoro Lorenzo in questo momento di dolore, offrendo il proprio sostegno e la solidarietà necessaria per affrontare questa tragica perdita.