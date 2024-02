AVELLINO. Tragedia a Rione Mazzini: Anziano di 92 anni si lancia dal balcone, indagini in corso

Nel primo pomeriggio di oggi, una tragedia ha scosso il tranquillo quartiere di Rione Mazzini, precisamente in via Raimo, quando un anziano di 92 anni ha compiuto un gesto estremo lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Purtroppo, i soccorsi non sono riusciti a evitare la tragedia, e l’uomo è deceduto sul posto.

Al momento, i motivi che hanno spinto l’anziano a compiere questo gesto drammatico non sono chiari. Tuttavia, sembra che l’uomo fosse affetto da diverse patologie, il che potrebbe avere influito sulla sua decisione di compiere un gesto così estremo.

Immediatamente dopo l’accaduto, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Avellino, che hanno avviato le indagini per cercare di comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragica fine. Gli operatori del 118 sono intervenuti prontamente, ma purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

La comunità locale è stata sconvolta dalla notizia, e si sono create molte domande senza risposta. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti della vita dell’anziano e di acquisire informazioni dalle persone del quartiere che potrebbero aver notato qualcosa di inusuale.

Questo tragico episodio pone l’attenzione sulla questione della salute mentale degli anziani e sottolinea l’importanza di garantire il supporto e l’assistenza necessari a coloro che possono trovarsi in situazioni di fragilità. La comunità si stringe attorno alla famiglia dell’anziano, offrendo il proprio sostegno in questo momento difficile.