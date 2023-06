Lunedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo nel parco Penniniello trovandolo in possesso di 6 cartucce cal. 7,65; pertanto, dopo averlo identificato per un 18enne di Torre Annunziata, lo hanno denunciato per detenzione abusiva di munizioni.