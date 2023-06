Boscoreale: eseguito un provvedimento per la carcerazione.

Ieri sera, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato presso la sua abitazione a Boscoreale S.B., 68enne di Boscoreale, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 30 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena residua di 5 anni, 3 mesi e 26 giorni di reclusione per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e per reati inerenti la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, commessi a Napoli tra il 2016 e il 2022.