Tir precipita dal cavalcavia sulla SS162: conducente grave, indagini sulla sicurezza stradale

Paura in provincia di Napoli per un grave incidente stradale avvenuto lungo la SS162, in direzione Acerra, dove un tir è precipitato da un cavalcavia finendo ribaltato al suolo dopo un volo di diversi metri.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe perso il controllo mentre percorreva un tratto sopraelevato, uscendo dalla carreggiata e schiantandosi violentemente al di sotto. L’impatto è stato particolarmente violento, facendo temere inizialmente conseguenze ancora più gravi.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118, che hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dalle lamiere. L’uomo, fortunatamente vivo, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in condizioni serie.

Sul luogo dell’incidente è giunto anche il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha seguito da vicino le operazioni di soccorso, collaborando con le forze presenti.

“Parliamo di un incidente gravissimo che poteva avere conseguenze ancora più drammatiche – ha dichiarato Borrelli –. È fondamentale fare piena chiarezza su quanto accaduto e verificare eventuali criticità infrastrutturali o di sicurezza lungo questo tratto viario. Ringraziamo i soccorritori per la rapidità dell’intervento, che ha evitato il peggio”.

Il deputato ha inoltre sottolineato la necessità di intervenire in maniera strutturale sulla sicurezza delle arterie stradali: “Serve alzare il livello di attenzione su queste strade, perché non possiamo continuare ad assistere a episodi simili senza azioni concrete”.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità, mentre resta alta l’attenzione sulle condizioni della viabilità nella zona.