Forino (Av): Celebrata la Giornata della Memoria e delle Vittime Innocenti delle Mafie organizzata dall’ Amministrazione Comunale

In occasione della XXXI Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, istituita con la legge 8 Marzo 2017, n. 20 anche nel territorio irpino, inclusa l’area di Forino e la Bassa Irpinia, sono state organizzate iniziative per onorare le vittime della criminalità organizzata e ribadire l’impegno per la legalità.In virtù di tale ricorrenza, l’Amministrazione Comunale di Forino come da alcuni anni avviene ha intenso sensibilizzare le fasce giovanili all’importanza del ricordo e del rispetto nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita per la lotta alle mafie e alla criminalità organizzata con l’organizzazione della terza edizione dell’iniziativa “I sapori della legalità”. Infatti insieme alla Ditta affidataria del servizio di refezione scolastica, la Gusto & Co, è stato predisposto, per la giornata del 27 marzo, un menù dedicato da erogare ai bambini con prodotti provenienti da terre confiscate alla criminalità organizzata, in segno di sensibilizzazione etica e sociale negli stili alimentari.

Il menù scelto per questa iniziativa è stato il seguente:- Anelletti Siciliani al pomodoro al forno, Cotoletta al forno con patate – Dolcetto frollino siciliano. Menù realizzato con Prodotti di “Libera Terra. Belle ed importanti sono state le parole espresse dal Primo Cittadino di Forino Dott.Antonio Olivieri :

“Il nostro Comune ha celebrato la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie con un momento semplice ma dal valore simbolico.

Tutti i bambini dei plessi scolastici di Forino dove è prevista la refezione scolastica hanno condiviso un pranzo speciale preparato con prodotti provenienti dall’associazione Libera Terra, realtà che coltiva e valorizza terreni confiscati alle mafie.Un gesto concreto per trasformare ciò che era simbolo di illegalità in opportunità. Attraverso questo momento di condivisione, abbiamo voluto trasmettere ai nostri bambini il valore della legalità, del rispetto e dell’impegno quotidiano per costruire una comunità più giusta.Un sentito ringraziamento alla ditta che gestisce la refezione scolastica, Gusto & Co, per la collaborazione e la cura nella preparazione del menù.Un grazie speciale alla scuola e a tutte le maestre per l’impegno quotidiano nella crescita dei nostri bambini.” Complimenti a tutti.

Daniele Biondi