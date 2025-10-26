Grande festa per i 30 anni di Luisa Coppola alla villa presso Fabiano di Marigliano con l’artista Alessandro Conte

Una serata di festa e di grandi emozioni ,che ieri ha illuminato la villa presso Fabiano di Marigliano, dove sono stati celebrati i 30 anni di Luisa Coppola. Un traguardo importante, vissuto con eleganza e gioia insieme al fidanzato Antonio e a tanti amici che hanno voluto condividere con lei questo momento speciale.

A rendere la serata ancora più indimenticabile è stata la presenza dell’artista mandamentale Alessandro Conte, fortemente voluto dai festeggiati. Con la sua inconfondibile energia, la voce calda e il suo stile coinvolgente, Conte ha regalato uno spettacolo straordinario, ricco di musica, sorrisi e momenti di pura emozione.

La villa presso Fabiano di Marigliano ha offerto una cornice raffinata e suggestiva, perfetta per una ricorrenza tanto significativa. Tra luci, applausi e grande partecipazione, Luisa Coppola ha spento le sue trenta candeline circondata da affetto, musica e tanta allegria.

Ancora una volta, Alessandro Conte ha dimostrato il suo straordinario talento e la sua innata capacità di creare emozioni autentiche. Con professionalità, passione e carisma, ha trasformato la festa di compleanno di Luisa Coppola in uno spettacolo memorabile, lasciando nel cuore di tutti i presenti un ricordo prezioso. Un artista vero, capace di unire musica e sentimento in un’esperienza che resta impressa nel tempo.