Temporale: ad Avella la Nazionale delle Puglie trasformata in torrente, soccorsi numerosi automobilisti bloccati. Donna tratta in salvo

Il temporale che si sta abbattendo in queste ore sta causando gravi danni nel comune di Avella. Sulla Nazionale delle Puglie, nella Frazione Purgatorio, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere numerosi automobilisti rimasti bloccati con le loro auto appantanate. L’acqua piovana ha trasformato la 7 Bis, conosciuta anche come la Nazionale delle Puglie, in un vero e proprio torrente. La circolazione è gravemente compromessa e la Statale è attualmente bloccata, rendendo impossibile raggiungere l’area nolana.

In particolare, i Vigili del Fuoco hanno dovuto trarre in salvo una donna rimasta bloccata con la sua auto per il cedimento della strada, La donna è stata portata in salvo e adesso si sta provvedendo a gestire l’emergenza.