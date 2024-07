Grottaminarda: Rione Cappelluzza in festa per celebrare Sant’Antonio e Santa Rita, ma anche antichi valori ed antichi sapori

Il 5, il 6 ed il 7 luglio a Grottaminarda i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e Santa Rita, momento clou domenica sera con lo spettacolo comico di Simone Schettino. Ma il Rione Cappelluzza è già in fermento poichè le celebrazioni religiose prendono il via oggi, alle 18:30, con il Triduo di preghiera.

Tra l’altro il prossimo anno cadrà l’anniversario dei 50 anni di questa sentita festa e già l’atmosfera è più solenne e l’organizzazione, a cura del Comitato Festa Sant’Antonio e Santa Rita sotto l’egida della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, ancor più minuziosa e partecipata.

«La Cappelluzza – si legge nella presentazione di Tonino Cappuccio sull’opuscolo della Festa – è il simbolo identitario d’un quartiere. È una dimensione altra, rara, unica. Con una sua anima, con un suo sapere, con toccanti emozioni e incantesimi. È un luogo sacro con l’inferno accanto: fame, rinunce, stenti e lutti. È la forza della tradizione che resiste».

Una Festa particolarmente sentita anche dal Sindaco, Marcantonio Spera, nato proprio in quel quartiere come si evince dal suo ricordo:

« Aspettavo con ansia il montaggio della prima arcata della Festa della Cappelluzza fissata al mio balcone. Da quel momento, la mia gioia di bambino per la prima grande festa del paese si arricchiva della mia fiera appartenenza al Rione Cappelluzza. Per anni ho gridato e ribadito a Gerardo Villanova, uno dei rappresentanti più carismatici e iconici del Rione, che anche io ero della Cappelluzza e lui tra il serio e il faceto, mi burlava asserendo che io appartenessi alla “Vianova”. Per me che ero nato li, era un tormentone! Questa festa rappresentava l’inizio dell’estate e cementava ogni anno il legame forte, sacro, storico, tra le famiglie del posto. Famiglie molto unite in cui vigeva un grande rispetto. Una famiglia allargata: formata da tante famiglie insieme».

Programma Religioso

-Mercoledì 3 luglio: ore 18.30 Rosario Meditato; ore 19.00 Santa Messa;

-Giovedì 4 luglio: ore 18.30 Rosario Meditato; ore 19.00 Santa Messa;

-Venerdì 5 luglio: ore 18.30 Rosario Meditato; ore 19.00 Santa Messa;

-Domenica 7 luglio: ore 19.00 Santa Messa; ore 20.00 Solenne Processione per le vie principali del paese accompagnata dalla banda musicale “Città di Lacedonia”.

Programma Civile

-Venerdì 5 luglio: ore 20.30 Sagra del “cicatiello” e dello spezzatino; ore 21.30 “Armonia Italiana”, spettacolo di musica popolare;

-Giovedì 6 luglio: ore 20.30 Sagra del “cicatiello” e dello spezzatino; ore 21.30 “L’Odissea” spettacolo di musica folk;

-Domenica 7 luglio: ore 20.30 Piazzale Padre Pio, Spettacolo Fuochi Pirotecnici; ore 21.30 Rione Cappelluzza, spettacolo musicale con la band “Rittanico”; ore 23.00 Rione Cappelluzza, spettacolo comico con Simone Schettino.