Sperone: Salvatore Alaia denuncia ancora il disservizio del Postamat “Fuori Servizio”

Ancora una volta, la voce del popolo si leva forte e chiara grazie a Salvatore Alaia, già Sindaco di Sperone per due mandati, che non intende lasciare nel silenzio una questione ormai incresciosa e irrisolta. Si tratta del servizio Postamat di Sperone, ormai da giorni fuori uso con la scritta “sportello automatico fuori servizio”, lasciando l’intera comunità del Baianese senza un servizio essenziale.

Il disagio colpisce un’intera popolazione che si trova privata dell’accesso a contanti e operazioni bancarie di base, in un territorio che già affronta diversi disservizi e rischia di diventare, come lo stesso Alaia denuncia, “terra di nessuno”. Nonostante le numerose segnalazioni, gli organi preposti non hanno ancora preso provvedimenti per risolvere il problema, lasciando il postamat in uno stato di abbandono e l’intera comunità a fare i conti con un disagio crescente.

Alaia, nel suo ruolo di rappresentante del popolo, ribadisce la necessità di un intervento rapido e deciso per ripristinare un servizio fondamentale e ridare dignità ai cittadini di Sperone e delle aree circostanti.