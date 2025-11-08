Sperone. Presenza di un minore in difficoltà accampatosi nella Villa Comunale. Nonostante le segnalazioni nessuno interviene

È stato segnalato che a Sperone, nei pressi della villa comunale adiacente all’ufficio postale, da un paio di giorni si trova un giovane ragazzo, apparentemente minorenne, che dorme all’aperto all’interno della villa comunale.

Il giovane si sarebbe sistemato nei pressi di una giostra, dove ha improvvisato una sorta di riparo, coprendo il tetto con foglie di celofan per proteggersi dalla pioggia e dal maltempo che ha interessato la zona in questi giorni.

Alcuni cittadini, preoccupati per le sue condizioni, hanno già segnalato la situazione alle forze dell’ordine, ma al momento non risulterebbero interventi concreti per accertare le generalità del ragazzo o verificare se si tratti di un minore scomparso o di un giovane che si è allontanato volontariamente da casa.

Da quanto riferito, il ragazzo non sembrerebbe residente nel Mandamento.

Si invita pertanto le autorità competenti – forze dell’ordine, servizi sociali e amministrazione comunale – a intervenire tempestivamente per verificare la situazione e prestare assistenza a un giovane che appare chiaramente in difficoltà e privo di un adeguato sostegno.