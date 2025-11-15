Sparatoria a Napoli, 26enne muore dopo il ricovero all’Ospedale del Mare

Sparatoria mortale a Napoli nella tarda mattinata. Intorno alle 12:30, una pattuglia della polizia è intervenuta al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare, dove un giovane di 26 anni era arrivato gravemente ferito da colpi di arma da fuoco esplosi nella zona di Barra. Nonostante i tentativi dei medici, il ragazzo è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe stata raggiunta dai colpi in via Suor Maria della Passione Beata, in circostanze che gli agenti stanno ancora chiarendo.

La Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale hanno avviato le indagini per definire la dinamica dell’agguato e l’eventuale movente.

Sono previsti ulteriori aggiornamenti.