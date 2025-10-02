Napoli, camion senza freni in via Santa Croce: tragedia sfiorata

NAPOLI – Paura questa mattina in via Girolamo Santa Croce, dove un camion ha perso il controllo a causa di un probabile guasto ai freni. Il mezzo, lanciato a grande velocità, ha travolto una decina di auto parcheggiate e si è schiantato contro un muro. Solo un passante è rimasto ferito lievemente: sfiorata la tragedia.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che indagano sulla dinamica. Dura la denuncia del deputato AVS Francesco Emilio Borrelli: “Non possiamo affidarci alla fortuna. Servono controlli seri sui mezzi pesanti e più sicurezza nelle strade urbane”.