SERINO (A V)-REALIZZAVANO UNA PISTA FORESTALE, TRAMITE L’UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI, IN AREA DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE.

I Carabinieri Forestali di Serino, durante i servizi di controllo del territorio per la tutela del paesaggio e degli ecosistemi, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino tre persone per deterioramento dell’habitat all’interno di un sito protetto, nonché per distruzione e deturpamento di bellezze naturali. I soggetti sono stati individuati in località Tomo la in agro del comune di Serino mentre procedevano senza autorizzazione, all’allargamento di una mulattiera preesistente a servizio di un fondo agricolo altrui tenuto a castagneto da frutto, utilizzando mezzi meccamc1. L’area coinvolta è particolarmente delicata, avendo rilevanza ambientale in quanto, oltre a rientrare nel Parco Regionale Monti Picentini è un sito protetto sia di interesse comunitario (SIC) che zona a Protezione Speciale (ZPS).