Sequestrati capi di abbigliamento sportivo contraffatti a Benevento: GDF in azione contro il mercato del falso

Nel corso di recenti operazioni condotte dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, è stato scoperto e sequestrato un ingente quantitativo di capi di abbigliamento contraffatti presso un noto negozio della regione Campania specializzato nella vendita di capi contraffatti.

L’intervento dei finanzieri ha portato al sequestro di oltre 200 capi di abbigliamento sportivo, tra cui tute e giubbotti, riproducenti marchi di note griffe di abbigliamento come “EMPORIO ARMANI 7”, società sportive della NBA come “LAKERS” e “CHICAGO BULLS”, nonché marchi come “STONE ISLAND” e “THE NORTH FACE”. Questi capi, pur presentando solo lievi differenze dai prodotti originali, sono stati esposti e messi in vendita ingannando i consumatori che potevano essere indotti a credere di acquistare prodotti autentici.

Il proprietario del negozio è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Benevento per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione, mentre sono in corso ulteriori indagini per determinare la provenienza della merce illegale.

L’azione decisa delle Guardia di Finanza mira a contrastare il mercato del falso, proteggendo non solo l’industria legittima, ma anche i consumatori che devono poter fare acquisti in un mercato competitivo e sicuro. Queste operazioni sono fondamentali per garantire una concorrenza leale e per impedire che il commercio di prodotti contraffatti danneggi l’economia e la fiducia dei consumatori.

È importante sottolineare che il proprietario del negozio è al momento sottoposto a indagini preliminari e pertanto è da considerarsi presunto innocente fino a prova contraria secondo il principio fondamentale della presunzione di innocenza.