Dieci anni di accoglienza: Bilancio e prospettive nei Comuni dell’Alta Irpinia

Con una serie di appuntamenti culturali e di approfondimento, i Comuni di Bisaccia, Sant’Andrea di Conza e Sant’Angelo dei Lombardi faranno il punto sui progetti di accoglienza SAI, partiti nei tre paesi nel 2014 e quindi arrivati al traguardo dei primi 10 anni di attività. Dieci anni nei quali sono cambiate molte cose, a partire dal contesto geopolitico che ha portato in Alta Irpinia persone provenienti da più zone di tre continenti.

Dieci anni nei quali i paesi dell’Alta Irpinia hanno risposto alla domanda di accoglienza in sinergia con il privato sociale e le Istituzioni pubbliche. Attualmente i beneficiari dei progetti SAI nei tre Comuni, ai quali si sono aggiunti recentemente anche Andretta, Aquilonia e Cairano, sono circa duecento. Nella tre-giorni verranno presentati i risultati del percorso con un focus sulle prospettive.

L’evento “Dieci anni di accoglienza” è organizzato dall’associazione Irpinia 2000 Onlus con la rete Tessere Comunità e i Comuni di Bisaccia, Sant’Andrea di Conza e Sant’Angelo dei Lombardi. Si comincia giovedì 18 aprile al Castello Ducale di Bisaccia alle 19:00, tra i vari momenti la mostra fotografica “Demo” di Giuseppe Formiglio e il cortometraggio “Lo Scambio” di Bruno Palma. Venerdì 19 aprile presso i locali dell’ex Fornace di Sant’Andrea di Conza, i ragazzi del centro per minori stranieri non accompagnati si racconteranno dalle ore 17:00 nella Biblioteca vivente e presentando le opere di vari laboratori. Previste inoltre proiezioni, come il documentario “Mosaico Irpinia” di Luca Castelluccio, e mostre d’arte.

La giornata conclusiva sabato 20 aprile a Sant’Angelo dei Lombardi, centro sociale Don Bruno Mariani ore 17:00. Tra gli ospiti del convegno “L’Accoglienza in Alta Irpinia, gli scenari futuri”, ci saranno Mario Morcone, assessore regionale all’Immigrazione, e Virginia Costa, direttrice del Servizio Centrale SAI. Nell’incontro, moderato da Generoso Picone, gli interventi Di Marcello Arminio, Gerardo Pompeo D’Angola, Rosanna Repole, sindaci di Bisaccia, Sant’Andrea di Conza e Sant’Angelo dei Lombardi. Tra i relatori gli accademici Gino Mazzoli e Marcello Stanco, il presidente del Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia, Luigi D’Angelis, Michèlle Farese della direzione di Irpinia 2000 Onlus. Anche a Sant’Angelo la proiezione del documentario “Mosaico Irpinia”. Ed inoltre installazioni artistiche, premi e momenti musicali. Alle 20:00 la cena sociale al centro di comunità.