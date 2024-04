AVELLINO. Incontri in Biblioteca: Presentazione del libro “Elegie per Calypso” di Maria Consiglia Alvino

La Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone” ospiterà il prossimo Sabato 20 aprile alle ore 17:00 nella Sala Penta del Palazzo della Cultura, un evento speciale dedicato alla presentazione del libro “Elegie per Calypso” della scrittrice irpina Maria Consiglia Alvino.

Il libro, edito da Delta 3 Edizioni, è una silloge poetica che esplora le profondità dell’identità umana, intrecciando il tema della fragilità con il mito di Calypso, aggiungendo una nota fortemente romantica ai versi.

Maria Consiglia Alvino, laureata in Filologia, Letterature e Civiltà del Mondo Antico, e dottorata di ricerca in Filologia con specializzazione in letteratura greca antica, si distingue come insegnante di discipline umanistiche presso il liceo “De Caprariis” di Atripalda. Autrice anche del romanzo “A volte la neve” edito Re[a]daction, ha recentemente vinto il Premio Poeti Oggi con la poesia “Persefone”.

L’evento sarà arricchito dall’esibizione musicale degli alunni dell’I.C. Perna Alighieri di Avellino, insieme al docente Octavian Cristea Nechita, con un repertorio che includerà la Sonata per Flauto a 3 voci di W.A. Mozart, il Flautango per Flauto a 3 voci di L. Perini e alcune Fantasie Napoletane.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e l’iniziativa, promossa dalla Provincia di Avellino con il Coordinamento Tecnico-Scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca “S. e G.Capone”, rientra nelle attività di promozione e valorizzazione della Biblioteca.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza della poesia e della musica, mentre si esplorano le profondità dell’animo umano attraverso le parole di Maria Consiglia Alvino.