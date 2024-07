IRPINIA. Roy Ciampa, Mattia Ciminera, Francesco Di Chiara e Bilal Boussadra, i nomi dei 4 giovanissimi morti nella notte

La provincia di Avellino è sconvolta da una tragica notizia. Nella notte, un grave incidente stradale ha tolto la vita a quattro giovani: Roy Ciampa e Mattia Ciminera, entrambi di 21 anni e originari di Sturno, Francesco Di Chiara, anche lui di 21 anni e di Frigento, e Bilal Boussadra, 19 anni, di Mirabella con origini marocchine.

I giovani stavano viaggiando su un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandata e ha finito la sua corsa contro un muro di cemento. L’impatto è stato fatale e tutti e quattro sono morti sul colpo.

Particolarmente conosciuto in zona era Bilal Boussadra, una giovane promessa del pugilato italiano. Recentemente, Bilal aveva vinto il Campionato italiano di pugilato under 22, un risultato che gli aveva valso una targa di riconoscimento dal Comune di Sturno, dove risiedeva e frequentava il Liceo Scientifico “Enrico Fermi”.

La notizia della tragedia ha lasciato l’intera provincia di Avellino in stato di shock e lutto. Le comunità di Sturno, Frigento e Mirabella si stringono attorno alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore. La perdita di questi giovani, tutti tra i 19 e i 21 anni, rappresenta una tragedia insormontabile che ha colpito profondamente la vita di tante persone.

I funerali saranno organizzati nei prossimi giorni, e si prevede una massiccia partecipazione da parte della comunità locale, che vuole rendere omaggio a questi giovani sfortunati e offrire supporto ai loro cari. La provincia di Avellino piange la perdita di quattro giovani vite, strappate troppo presto dai loro sogni e dalle loro promesse future.