SCISCIANO: B&B abusivo sequestrato dai Carabinieri, denunciato 32enne

“Un posto immerso nella natura in una posizione strategica vicino a tutto, il proprietario è una persona gentilissima pronto a farti sentire a casa. Il mio punto di riferimento quando voglio visitare la Campania, sicuramente ci ritornerò”.
Così recita una delle recensioni di un B&B in una stradina periferica di Scisciano.
Una struttura, scopriranno i carabinieri della stazione di San Vitaliano, completamente abusiva.
I sigilli imposti non solo impediranno al cliente fidelizzato di tornare ma costeranno all’host (e proprietario) 32enne, una denuncia per abusivismo edilizio.
In un terreno agricolo, l’imprenditore aveva realizzato senza alcuna autorizzazione ambienti “dotati di tutti i comfort” (cit.), pronti per accogliere turisti.
Sotto sequestro circa 300 mq, struttura chiusa.