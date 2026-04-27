Scampia:manomette il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano per evasione, danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietro Germi, hanno notato il 47enne che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga; l’uomo, difatti, era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare e, pertanto, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno tratto in arresto accertando, altresì, che il predetto aveva manomesso il braccialetto elettronico prima di allontanarsi.