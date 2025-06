Saviano: proclamato lutto cittadino il 14 giugno per la scomparsa di Carmine Napolitano

Proclamato lutto cittadino per sabato 14 giugno 2025, data in cui avranno luogo i funerali, dalle ore 17 e fino al termine della cerimonia, in segno di cordoglio per la perdita di concittadino Carmine Napolitano che ha perso la vita durante l’incendio avvenuto nella sua abitazione lunedì mattina.

Carmine era una persona speciale conosciuto da tutti e la sua tragica morte ha suscitato sentimenti di dolore nell’intera comunità savianese.

Oltre alla sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione durante l’orario di svolgimento dei funerali e bandiera a mezz’asta, il Sindaco Simonelli, invita i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino in segno di raccoglimento e di rispetto, ed in particolare, i titolari di attività commerciali, ad abbassare le saracinesche in segno di lutto.

Nunziata Napolitano