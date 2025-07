TUFO (AV). 24 LUGLIO ’25: INAUGURAZIONE AREA GIOCHI E PANCHINA BLU DELL’INCLUSIONE E DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO

Tufo – L’Amministrazione comunale è lieta di annunciare che, in data 24 luglio, alle ore 18.30, presso la “Villa comunale – I Giardini del Castello”, avrà luogo l’inaugurazione della nuova area giochi attrezzata e della panchina blu dell’inclusione e della consapevolezza sull’autismo. Tale iniziativa si inscrive in un’attività a sostegno dei più giovani abitanti di Tufo, i quali, proprio in questo periodo, sono impegnati nelle attività del Campo Estivo 2025 – Piano Sociale di Zona A04 presso il Centro Polifunzionale Sandro Pertini, inaugurato in presenza del vescovo di Benevento Felice Accrocca durante lo scorso dicembre, in occasione delle celebrazioni in onore di Santa Barbara, protettrice dei minatori.

«Le nostre piccole comunità – fanno sapere dall’Amministrazione – ormai sempre più colpite dai drammatici fenomeni dello spopolamento e del crollo delle nascite, non possono non porre in primo piano il tema dell’infanzia e della gioventù in generale. I nostri piccoli compaesani vanno tutelati e supportati all’interno del proprio contesto di crescita: proprio per questo, abbiamo ritenuto necessario proseguire sulla strada di un paese sempre più “a misura di bambino”».

Oltre all’area giochi, come anticipato, si procederà anche all’inaugurazione di una panchina blu dell’inclusione e della consapevolezza sull’autismo: «Il tema dell’inclusione – aggiungono dal Comune di Tufo – è oggi quanto mai sentito nel mondo dell’infanzia e dell’educazione: educare i nostri giovani al rispetto e al reciproco supporto è alla base della costruzione di un futuro migliore per le nuove generazioni. Nello specifico, abbiamo voluto installare un segno tangibile che rimandi alla consapevolezza sull’autismo. Siamo ben consci del fatto che, troppo spesso, questo tipo di iniziative possa limitarsi a una mera formalità, ma, contestualmente, siamo convinti che questa panchina rappresenti un invito, costante e tangibile, alla riflessione, all’impegno, all’informazione circa un tema tanto sensibile e indissolubilmente connesso alla vita di tante famiglie e, conseguentemente, delle nostre comunità».

L’appuntamento, dunque, è fissato per giovedì 24 luglio alle ore 18.30 a Tufo: dopo l’inaugurazione e la benedizione impartita dal parroco Don Francesco Luca Russo, sarà possibile intrattenersi presso l’area giochi per un momento di divertimento e convivialità.