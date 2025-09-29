San Giuseppe Vesuviano: sorpreso con la droga. Arrestato un 45enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne di San Giuseppe Vesuviano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ungaretti, all’angolo con piazza Mercato, hanno notato un motoveicolo in sosta con un uomo a bordo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 6 involucri di hashish e di 180 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno del vano sottosella dello scooter, altri 16 involucri della stessa sostanza stupefacente per un totale complessivo di circa 50 grammi.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto, all’interno della camera da letto, 2 involucri di marijuana, un coltello, un taglierino e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.