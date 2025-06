Pullman in fiamme sull’A16 in direzione Baiano – Avellino Ovest: passeggeri messi in salvo, nessun ferito

Momenti di tensione sull’autostrada A16 Napoli‑Canosa, in direzione Baiano – Avellino Ovest, dove un pullman ha preso fuoco durante il tragitto. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intero mezzo, che è andato distrutto.

Tutti i passeggeri, grazie alla prontezza del conducente, sono stati messi in salvo e portati a distanza di sicurezza dal veicolo, restando esposti sotto il sole cocente tipico di questo periodo. Sul posto è già presente la Polizia Stradale, che ha ricevuto la segnalazione e sta gestendo il traffico, deviando i veicoli e rallentando il transito sull’arteria.

Al momento si è in attesa dell’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno raggiungendo l’area per domare l’incendio. Le alte fiamme hanno coinvolto anche la vegetazione lungo il bordo della carreggiata, alimentando il rogo.

Il traffico sul tratto interessato è rallentato, con eventuali chiusure temporanee previste fino a quando i soccorsi non avranno completato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le autorità raccomandano agli automobilisti di procedere con cautela e di seguire le indicazioni del personale presente.

Sono in corso verifiche per ricostruire le cause dell’incendio. Al momento non si segnalano feriti.

