Pozzuoli, tragico ritrovamento nel lago Lucrino: trovato il corpo di un uomo

Pozzuoli (NA) – Macabra scoperta nelle acque del lago Lucrino, dove i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto il cadavere di un uomo, al momento ancora senza identità. Secondo una prima stima, la vittima avrebbe circa cinquant’anni.

Gli investigatori sono ora impegnati nei rilievi e negli accertamenti per chiarire le cause della morte. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: si prende in considerazione tanto un possibile malore improvviso quanto un gesto volontario.

Le indagini sono ancora in una fase preliminare e si attendono ulteriori sviluppi per dare un nome alla vittima e ricostruire gli ultimi momenti della sua vita.