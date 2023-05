Ponticelli: ruba uno scooter. Arrestato.

Stanotte gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto della Società Sportiva Calcio Napoli, nel transitare lungo la SS 162 Dir di rientro dal servizio, hanno notato il conducente di uno scooter spingerne un altro a motore spento con un uomo a bordo.

Il conducente del primo veicolo, alla loro vista, ha accelerato la marcia e si è dato alla fuga mentre il secondo è stato raggiunto e bloccato; inoltre, gli agenti hanno accertato che quest’ultimo aveva rubato, poco prima, in via Agostino De Pretis lo scooter a motore spento su cui era a bordo.

Un 16enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato mentre lo scooter è stato restituito al proprietario.