Pomigliano d’Arco: esercente denunciato e sanzionato nuovamente per somministrazione di alcolici a minorenni, chiusa l’attività.

Appena tre settimane fa era stato colto in flagrante dalla polizia municipale a somministrare alcolici a due ragazzine con meno di 14 anni, e nel fine settimana, nonostante le sanzioni e la denuncia, è stato sorpreso mentre ripeteva il reato. E’ accaduto a Pomigliano d’Arco, dove un esercente è stato nuovamente denunciato e sanzionato dalla polizia locale che ha disposto anche la chiusura dell’attività per aver somministrato ancora alcolici a minorenni. Il controllo, anche questa volta, è scattato durante le operazioni disposte per la sicurezza nella zona della movida pomiglianese, nel centro storico della città, dove gli agenti al comando del tenente colonnello Emiliano Nacar, hanno sorpreso pure un altro esercente a somministrare alcolici a minorenni: anche per lui è stata disposta una sanzione amministrativa e la denuncia. Nel corso dei controlli, gli agenti inoltre hanno elevato sanzioni per occupazione di suolo pubblico e violazioni dell’ordinanza sindacale sull’emissione di musica, ed eseguito una decina di fermi amministrativi di ciclomotori e moto, i cui conducenti erano privi del casco di protezione. Numerose sono state anche le multe per violazioni del codice della strada.