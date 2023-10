Polizia di Stato: risultati dell’attività di contrasto alla rimozione dei veicoli abbandonati a Napoli.

A partire dal mese di gennaio la Polizia di Stato, con la collaborazione della Polizia Municipale, ha messo in campo un servizio strutturato e continuativo finalizzato alla rimozione di veicoli in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa.

L’attività in questione, che ha interessato diverse zone della città, ha portato alla rimozione di 717 veicoli, di cui 270 autovetture, 443 motoveicoli, 3 autocarri ed un quadriciclo.

Inoltre, nella scorsa giornata, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale – Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno effettuato controlli nella zona “Borgo Sant’Antonio Abate” ed in particolare in via Michele Morelli, via Sant’Antonio Abate, vico Guardia e vico II Sant’Antonio Abate dove hanno rimosso altri 30 motoveicoli e 5 autovetture.