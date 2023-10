SPERONE. Nasce un nuovo gruppo consiliare, “SPERONE LIBERA – ARCOBALENO”.

I due consiglieri indipendenti del comune di Sperone, Angelo Cantalupo fuoriuscito dal gruppo di minoranza “Uniti per Sperone” e il consigliere Giuseppe Perna, fuoriuscito dalla maggioranza già da diverso tempo, danno vita ad un nuovo gruppo consiliare che si chiamerà “SPERONE LIBERA – ARCOBALENO”. Ecco il comunicato:

Dopo un’attenta e meditata riflessione, i sottoscritti consiglieri comunali indipendenti Cantalupo Cav. Angelo e Perna Giuseppe hanno deciso di costituire in seno al Consiglio Comunale di Sperone un nuovo gruppo consiliare denominato “SPERONE LIBERA – ARCOBALENO”.

Il ruolo di capogruppo verrà assunto dal consigliere CANTALUPO Cav. Angelo.

La scelta di costituire un gruppo consiliare è dovuta principalmente alle prerogative riconosciute dell’art. 16 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” (Conferenza dei capigruppo), atteso che i consiglieri che si distaccano dal proprio gruppo di appartenenza e non aderiscono ad altri gruppi, non acquisiscono le medesime prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Infatti, all’insediamento del primo consiglio comunale, entrambi eravamo iscritti uno al Gruppo “UNITI PER SPERONE ed uno al Gruppo “OROLOGIO”: successivamente ci siamo distaccati dai rispettivi gruppi assumendo la qualifica di “consigliere indipendente”.

Al di là delle formalità innanzi espresse, il ruolo di consigliere comunale di opposizione svolto come gruppo potrà sicuramente rendere più incisiva l’azione di controllo verso l’operato della maggioranza proponendo, nel contempo, tutte le iniziative volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini speronesi e ad una equa ed oculata gestione delle risorse economico-finanziarie di cui l’Ente dispone.

Il nuovo gruppo consiliare ha già provveduto a programmare il proprio operato che sarà sempre incentrato su scelte volte a favorire legalità, equità, economicità, efficienza ed imparzialità.

I cittadini non devono sentirsi “perseguitati”, come taluni cercano di farli apparire; il cittadino deve essere messo a conoscenza delle inefficienze dell’operato dell’Amministrazione e deve comprendere che se tutti partecipiamo e contribuiamo economicamente, sulla base delle proprie possibilità ed in ossequio alle normative vigenti, è possibile rendere maggiormente capienti le risorse disponibili nelle casse comunali e, con ciò, il miglioramento e l’aumento dei servizi a favore della collettività.

Vigileremo con costanza e tenacia affinché tutte le iniziative promosse dalla maggioranza vadano nella giusta direzione.

Faremo un’opposizione dura ed intransigente ma sempre nel rispetto di tutti gli attori istituzionale e dei cittadini.

Naturalmente voteremo ed apprezzeremo favorevolmente tutte le azioni amministrative che riterremo valide ed efficaci nell’interesse della collettività.

Continuiamo a confidare nella collaborazione degli altri consiglieri di opposizione, con i quali abbiamo sempre sottoscritto e votato iniziative comuni nell’interesse generale della comunità.

La nostra decisione è stata formalmente comunicata al Presidente del Consiglio Comunale, come da regolamento vigente.