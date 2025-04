Paura sulla Funivia del Faito: cade un cavo, passeggeri sospesi nel vuoto

Attimi di grande tensione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 aprile, sulla Funivia del Faito, l’impianto che collega Castellammare di Stabia al Monte Faito. Poco dopo le 15:00, un guasto improvviso ha causato la caduta di un cavo sulla linea aerea della Ferrovia Vesuviana, provocando il blocco totale del sistema.

A comunicarlo è l’EAV (Ente Autonomo Volturno) con una nota ufficiale:

“A causa di un guasto sulla funivia del Faito e della caduta di un cavo dalla funivia sulla linea aerea della ferrovia vesuviana, la circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa. La funivia è ferma, il sistema di sicurezza ha bloccato le cabine, e sono in atto le operazioni per far scendere in sicurezza i 16 passeggeri, che non hanno riportato ferite.”

Il sistema di emergenza ha funzionato correttamente, bloccando le cabine e impedendo conseguenze peggiori. Sedici persone sono rimaste sospese a mezz’aria per diversi minuti, mentre i tecnici dell’EAV e i soccorritori sono intervenuti rapidamente per le operazioni di discesa in sicurezza.

Le cause del guasto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un problema tecnico ai cavi portanti, che avrebbe compromesso la funzionalità dell’impianto, coinvolgendo anche la rete elettrica ferroviaria sottostante.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma il panico tra i passeggeri rimasti sospesi nel vuoto è stato palpabile. Il tempestivo intervento del personale ha evitato il peggio.

L’EAV ha fatto sapere che la funivia resterà chiusa fino al completamento delle verifiche tecniche e dei lavori di messa in sicurezza.