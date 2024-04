Nuovo raid armato a Pomigliano d’Arco: Europa Verde chiede una risposta forte dello Stato

La notte scorsa, un nuovo episodio di violenza ha scosso la tranquilla cittadina di Pomigliano d’Arco, situata nella provincia di Napoli. In via Leopardi, nei pressi di un noto locale, si è verificato un raid a colpi d’arma da fuoco, generando un clima di paura e insicurezza tra i residenti.

Gli spari, avvenuti sabato notte, hanno fatto intervenire prontamente le forze dell’ordine, tra cui gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, che stanno attualmente indagando sull’accaduto. Sul luogo del crimine sono stati rinvenuti diversi bossoli di proiettile, lasciando chiaramente tracce del violento episodio avvenuto proprio sul marciapiede, nelle vicinanze di locali pubblici e un hotel.

Le immagini dell’accaduto sono state prontamente inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli e al portavoce cittadino di Europa Verde, Carmine D’Onofrio, da parte di alcuni testimoni oculari che hanno assistito alla scena.

Europa Verde ha espresso profonda preoccupazione per quanto accaduto, definendo la situazione a Pomigliano d’Arco come un vero e proprio “far west”, dove sparatorie e stese sembrano essere all’ordine del giorno. La formazione politica ha sottolineato la necessità di una risposta forte e decisa da parte dello Stato per contrastare e prevenire tali episodi di violenza, garantendo la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Si tratta di un ennesimo segnale di una situazione che richiede interventi immediati e risolutivi, al fine di ristabilire la tranquillità e la serenità nelle strade di Pomigliano d’Arco e rassicurare la comunità locale sul proprio futuro.