SIRIGNANO (AV). In Villa comunale, si celebra l’ Earth day

E’ promossa e organizzata dalla civica amministrazione, guidata dal sindaco Antonio Colucci, in stretta collaborazione con la Comunità montana Vallo di Lauro– Partenio, in programma domani, 22 aprile, con appuntamento per le rappresentanze delle Istituzioni, delle Scuole e delle associazioni del territorio, in piazza Aniello Colucci, alle ore 10, 00. E’ la Giornata internazionale della Terra, la manifestazione di sensibilizzazione per la diffusione e la pratica della cultura ecologica nel mondo, indetta dalle Nazioni Unite e che dal 1970 si rinnova annualmente. Evento che assume particolare rilevanza nella realtà del nostro tempo, a fronte dei fenomeni estremi dei cambiamenti climatici, sempre più crescenti e diffusi, potenziali fonti di alterazioni irreversibili negli equilibri del Pianeta–Terra. Un processo che interpella direttamente Stati, governi e popoli, per coerenti assunzioni di consapevolezza e responsabilità.

Momento significativo dell’ Earth day locale, sarà la messa a dimora in Villa comunale di piantine di alberi che connotano la flora territoriale, fornite dalla Comunità montana Vallo di Lauro– Partenio, grazie ai buoni uffici dell’assessore Giovanni Belloisi.

L’ Earth day fa anche da prologo e viatico alla cerimonia premiale della V edizione dei Mai d’ Argento per il conferimento del Premio Galante Colucci e del Premio speciale Pio Stefanelli, nel quadro del Concorso di idee, a cui partecipano gli Istituti comprensivi, gli Istituti statali d’Istruzione superiore e i Licei dell’Unione intercomunale della Valle dell’ Alto Clanio e dell’ Area nolano– vesuviana. Cerimonia premiale, che si svolgerà il 15 maggio nel Palazzo Caravita, il monumentale complesso architettonico, che simboleggia Sirignano e il territorio.