NOLANO. Fate attenzione alle vostre Panda. Coppia mette a segno furto d’auto. Il video

Una coppia, un uomo e una donna apparentemente giovani hanno messo a segno ieri nell’area nolano un furto e un tentato furto d’auto. A tarda sera a Saviano, come dai video pubblicato dalla pagina facebook “Saviano non Molla”, la coppia ha tentato di rubare una Fiat Panda parcheggiata poco distante dal Big Mode ma come si vede nel video l’allarme mette in fuga i due ladri. Nel video a seguire la coppia si è spostata poco distante dalla cittadina del nolano per mettere a segno a San Giuseppe lo stesso furto fallito poco prima. Questa volta il colpo va in porto come si evince dalle immagini delle telecamere di sicurezza.

