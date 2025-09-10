Nola, 61enne sorpreso a caccia con richiamo acustico vietato: denunciato

Un 61enne di Cimitile è stato sorpreso nelle campagne di Boscofangone mentre utilizzava il proprio cellulare come richiamo acustico per attirare le quaglie. A individuarlo sono state le guardie venatorie della Lipu, insospettite dal verso artificiale e ripetuto proveniente dal dispositivo.

Sul posto è giunta la Polizia di Stato del commissariato di Nola, che ha proceduto al sequestro del fucile, del telefonino utilizzato come richiamo e delle munizioni.

L’uomo è stato denunciato per uso di richiamo vietato e per detenzione di arma da fuoco in attività venatoria non consentita, violazioni che rientrano nelle norme di tutela della fauna selvatica e della corretta pratica venatoria.

L’episodio conferma l’importanza dei controlli sul territorio, soprattutto in un periodo delicato per la migrazione di numerose specie di uccelli. L’uso di richiami elettronici, infatti, altera i comportamenti naturali degli animali e rappresenta una pratica espressamente vietata dalla normativa vigente.